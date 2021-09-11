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Футбол в России

Витория заявил, что у него нормальные отношения с владельцем "Спартака" Федуном

Тренер рассказал, что обсуждал с руководителем трансферы
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Егор Алеев/ТАСС
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Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Руй Витория рассказал журналистам, что у него нормальные отношения с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

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Ранее руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что Витория пользуется полной поддержкой руководства клуба.

"У нас нормальные отношения. Мы обсуждали с ним футбол, трансферы. О чем именно говорили, я сказать не могу", - сказал Витория.

В конце августа портал Sport24 сообщил, что представители "Спартака" встречались с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Позднее Зеленов и Черчесов заявили о том, что переговоров не было. Генеральный директор клуба Евгений Мележиков назвал некорректными разговоры об уходе Витории, который начал работу с красно-белыми перед стартом сезона-2021/22.

Теги
Российский футболВитория, Руй
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