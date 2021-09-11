Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и "Мецем" не состоится в срок

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб ЦСКА не сможет сыграть с французским "Мецем" в воскресенье в матче первого тура женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Как мы писали ранее, во Франции действуют строгие карантинные меры: прибывающие в страну должны отправиться на десятидневную изоляцию, - сказано в заявлении. - "Мец" вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы обеспечить отмену десятидневного карантина для ЦСКА. К сожалению, из-за того, что разрешение на въезд было получено очень поздно, мы не смогли забронировать чартерный рейс на 12 сентября, а сделать это заранее было невозможно, так как у нас на руках не было разрешения на въезд".

"Мы обратились в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату, но пока получили отказ. Кроме того, ранее мы предлагали сыграть оба матча на нейтральной площадке или провести первую встречу в Москве, а ответную - во Франции. Однако, к сожалению, наши предложения не нашли отклика у EHF, и мы с грустью сообщаем, что матч не состоится в срок", - сказано в заявлении клуба.

Армейцы на групповом этапе также встретятся с норвежским клубом "Вайперс", словенским "Кримом", датским "Оденсе", венгерским "Дьёром", турецким "Кастамону" и шведским "Сёфехофом".