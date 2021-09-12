Чемпионат мира по мини-футболу стартует в Литве

ВИЛЬНЮС, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по мини-футболу стартует в воскресенье в трех литовских городах: Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Российская команда из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) выступит под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union).

Турнир пройдет с 12 сентября по 3 октября. Изначально он должен был состоятся с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. 24 сборные разбиты на шесть групп, из которых в 1/8 финала выходят две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи места. Игры плей-офф пройдут в Вильнюсе и Каунасе, который примет полуфиналы, матч за третье место и финал.

Действующим чемпионом мира является команда Аргентины, которая на последнем турнире в 2016 году в Колумбии обыграла в финале сборную России. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Их доминирование на время прерывали испанцы в 2000 и 2004 годах, а в 2016 году бразильцы впервые остались без медалей.

Сборная России сыграет в Вильнюсе в группе В с командами Узбекистана, Гватемалы и Египта. Первый матч россияне проведут с командой Египта в воскресенье. Примечательно, что с египтянами россияне играли на мировом первенстве 2000 года на второй групповой стадии и тогда проиграли, что не помешало им выйти в полуфинал.

"У нас полная информация по Египту - по персоналиям, по игре. Могу сказать, что это техничная сборная, ряд футболистов очень хорошо обыгрывают один в один - в футзале это большое преимущество. Любят играть в неспешной манере, но очень хорошо контратакуют", - приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России слова главного тренера российской команды Сергея Скоровича.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира у сборной России в составе три натурализованных бразильца - на одного меньше, чем в Колумбии. В 2016 году основным вратарем у российской команды был Густаво, который уже завершил карьеру. Однако по-прежнему в строю автор хет-трика в финале турнира Эдер Лима, который тогда выиграл "Серебряную бутсу" и "Серебряный мяч" турнира. Учитывая санкции CAS, на футболках у российских игроков вместо герба будет размещена надпись "Наши парни", как это было у сборной по пляжному футболу, ставшей чемпионом мира в конце августа.