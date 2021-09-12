Упущенный разгром и залпы салюта. "Спартак" в День города обыграл "Химки" в премьер-лиге

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" на своем поле обыграл подмосковные "Химки" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые благодаря голам Лукаса Айртона, Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе до 89-й минуты вели со счетом 3:0, но не сумели довести дело до первого в сезоне разгрома - гол престижа в составе гостей забил бывший капитан москвичей Денис Глушаков.

На эту тему Витория заявил, что у него нормальные отношения с владельцем "Спартака" Федуном

Во время матча активные болельщики "Спартака", собравшиеся на "Открытие Банк Арене", выступили с акцией против руководства клуба - с первых минут на фанатской трибуне был вывешен баннер "Главный враг - своя дурная голова". Если у кого-то и оставались вопросы относительно того, кому адресованы эти слова, то оскорбительные кричалки в адрес владельца "Спартака" Леонида Федуна и призывы "убрать из клуба" его супругу Зарему Салихову должны были их снять. При этом поклонники команды выразили поддержку главному тренеру Рую Витории. Игроки "Спартака" после финального свистка подошли к фанатской трибуне, поаплодировав самым шумным болельщикам за горячую поддержку. В ответ с нее вновь прозвучали скандирования "Руй Витория! Руй Витория!" Завершение матча около 21:00 мск совпало с затяжными залпами салюта в честь 874-летия Москвы. Так "Спартак", обыграв "Химки", сделал себе подарок и смог приобщиться к общестоличному празднованию. Поддержка для тренера, который работает с командой с конца мая, важна с учетом результатов, которые показывает "Спартак". До встречи с "Химками" в шести матчах чемпионата команда потерпела три поражения, одержав две победы и один раз сыграв вничью, а также вылетела из квалификации Лиги чемпионов, дважды проиграв португальской "Бенфике". На послематчевой пресс-конференции Руй Витория отметил, что у него с владельцем клуба "нормальные отношения". "Мы обсуждали с ним футбол, трансферы. О чем именно говорили, я сказать не могу", - добавил он. После пресс-конференции Руй Витория вышел к болельщикам, которые встретили его аплодисментами. Португалец охотно фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы. Владелец "Спартака" Леонид Федун, в свою очередь, уехал со стадиона через запасной выезд, когда подавляющее большинство болельщиков покинуло территорию "Открытие Банк Арены", отказавшись от общения с представителями СМИ. "Спартак" наказал "Химки" за их же ошибки Рассуждая о матче, главный тренер "Спартака" Руй Витория отметил, что его игроки "сохраняли концентрацию, чего раньше порой не хватало, и показали качественный футбол". "Сейчас мы можем немного порадоваться, но уже совсем скоро нас ждет первый матч в Лиге Европы, и нам нужно как следует к нему подготовиться, - отметил португальский специалист, слова которого приводит пресс-служба клуба. - Сегодня в первом тайме мы тоже действовали не совсем так, как мне хотелось бы, но гол Айртона помог игрокам раскрепоститься, чаще менять ритм. Могу сказать, что во второй половине мы в большей степени играли так, как надо". Наставник "Химок" Игорь Черевченко отметил, что у него нет претензий к тому, как его игроки выкладывались на поле. "Тяжело складывался матч - пропустили гол, второй быстрый гол из-за наших грубых ошибок. К футболистам по самоотдаче и движению вопросов нет, но есть моменты, которые будут объяснены каждому внутри команды", - сказал тренер, слова которого приводит пресс-служба "Химок".

Согласился с ним и капитан команды Денис Глушаков. "Настроение бывало и лучше. Подвела реализация, были ошибки ненужные в матче", - сказал он. На вопрос о свисте с трибун в свой адрес бывший капитан "Спартака" отметил, что "свистеть всегда будут". Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с ТАСС отметил, что на исход матча повлияла судейская ошибка - при счете 1:0 в пользу "Спартака" главный арбитр встречи Сергей Иванов на 41-й минуте игры отменил гол полузащитника "Химок" Ильи Кухарчука, зафиксировав офсайд. "Судей традиционно не комментируем, но, если есть VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС), нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там все посмотрели, офсайда, конечно, не было никого. Надломила ли судейская ошибка "Химки"? Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис", - отметил собеседник агентства. Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в разговоре с ТАСС охарактеризовал победу красно-белых над "Химками" как уверенную. "Сейчас для "Спартака" важна была просто победа на фоне того, что в последних матчах клуб не выигрывал, - отметил собеседник агентства. - Но я сейчас обращаю внимание на то, что "Спартак" даже в тех играх, где не добрал очков, в принципе по игре никому не уступал. По статистике вообще всех превосходил, другое дело, что им три раза бьют, гол или два забивают, а они наносят 10-12 ударов, но не забивают, а сегодня просто забили, воспользовались, а так по игре превосходили, во втором тайме даже разбежались". "Спартак" благодаря субботней победе поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Химки" с шестью очками располагаются на 12-й строчке. В восьмом туре красно-белые 20 сентября на выезде сыграют в дерби против ЦСКА, а химчане двумя днями ранее в гостях встретятся с "Уфой". "Зенит" отвоевал двух бразильцев и победил В другом матче дня санкт-петербургский "Зенит" обыграл на своем поле грозненский "Ахмат" со счетом 3:1. В составе победителей забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), у "Ахмата" отличился Мохамед Конате. Для Ерохина гол в ворота грозненского клуба стал пятым в семи матчах текущего сезона, еще по одному мячу он забил "Локомотиву" в матче за Суперкубок России (3:0) и сборной Кипра (2:0) в отборе на чемпионат мира. "Достаточно хорошо начали игру, хорошо двигались, смогли забить два гола. После пропущенного мяча потеряли баланс, видно было, что кому-то очень тяжело, показалось, что у нас был дисбаланс между атакой и обороной, появились большие пространства между линиями, чем пользовался "Ахмат". Футболисты гостей хорошо двигались, забитый мяч придал им уверенности и эмоций, а нам добавил нервов. Сложный матч, хорошо, что забили третий гол, избавили от нервов, заслуженная победа, но качество игры во втором тайме заставляет задуматься", - сказал после игры на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев, в свою очередь, признал, что его игроки допустили много индивидуальных и командных ошибок в игре. "Самое главное - качество ведения единоборств и настрой на игру были не теми, которые хотелось бы видеть, - отметил наставник грозненцев. - После перерыва удалось подкорректировать игру, я поблагодарил ребят. Делаем шаг вперед, хоть и небольшой, двигаемся дальше, "Зениту" удачи. У нас стоял выбор сохранить счет 1:2 или же рисковать, пропустить третий гол, но иметь шансы впереди. Мы сработали по второму плану, получили от более классных исполнителей третий гол, будем работать, есть куда расти". За "Зенит" смогли сыграть бразильцы Малком и Клаудиньо. В среду Международная федерация футбола (ФИФА) запретила полузащитникам выступать за "Зенит" до 14 сентября, удовлетворив жалобу Бразильской конфедерации футбола на решение клуба вернуть игроков из национальной команды. В субботу "Зенит" сообщил, что оба южноамериканца все же смогут принять участие в играх. Поблагодарив Российский футбольный союз, Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА, а также Бразильскую конфедерацию футбола "за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение". Помимо встречи с "Ахматом" футболисты должны были пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (14 сентября). "Зенит" набрал 17 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, при этом команда Семака в этом сезоне ни разу не проиграла (пять побед, две ничьи). "Ахмат" идет девятым, имея в активе девять очков в семи встречах. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", грозненцы 18 сентября дома примут "Краснодар". "Локомотив" сохранил отставание от "Зенита" В первом матче дня московский "Локомотив" дома переиграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Дубль оформил вышедший на замену нападающий Франсуа Камано (59, 81). Нападающий прибыл в Москву только 9 сентября, до этого он и другие игроки сборной Гвинеи на протяжении нескольких дней не могли покинуть африканскую страну из-за сложной политической ситуации. После игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил игру Камано. "Я очень рад, что вернулся Камано, этот парень в отличной форме, - сказал Николич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Зимой ему немного не хватало везения, моменты были, сегодня он забил два гола за 35 минут. Он прошел через непростую ситуацию, у меня в стране тоже был беспокойный этап в жизни. Никто не знает, вдруг будет война, будут бомбы, он прилетел только вчера и сегодня забил два гола, хочу поблагодарить его".

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