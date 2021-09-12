"Спартак" попросил Роспотребнадзор увеличить вместимость арены на игру с "Легией" до 30%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" обратился в Роспотребнадзор с просьбой об увеличении разрешенной вместимости стадиона "Открытие Банк Арена" до 30% от максимальной на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

На данный момент на домашние матчи "Спартака" разрешен допуск не более 3 тыс. зрителей. Игру красно-белых против "Химок" (3:1) в рамках седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, которая состоялась в субботу, посетили 2 968 зрителей. При этом 7 сентября на встрече отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты (2:0) на трибунах "Открытие Банк Арены" присутствовало 10 508 зрителей. Максимальное число зрителей, которые могли быть допущены на арену, составляло не более 30% от максимальной вместимости стадиона - до 13 608 зрителей.

"Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против "Легии" до 15 тыс. зрителей", - сказал Зеленов.

Российский футбольный союз реализовывал билеты на матч между сборными России и Мальты на стадионе "Спартака" по двум сценариям - 3 тыс. билетов могли приобрести все болельщики. Билеты сверх этой квоты продавались только тем болельщикам, у которых был сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции (не позднее года с даты второй прививки) или документ, подтверждающий, что они переболели ковидом в течение последних шести месяцев. Глава пресс-службы "Спартака" подтвердил, что клуб готов реализовывать билеты на матч "Легии" аналогичным образом.

Матч "Спартак" - "Легия" пройдет 15 сентября на "Открытие Банк Арене". Начало игры - в 17:30 мск. Соперниками красно-белых по группе C в Лиге Европы помимо польского клуба будут итальянский "Наполи" и английский "Лестер".