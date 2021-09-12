Радукану прокомментировала победу на US Open

ТАСС, 12 сентября. Победительница Открытого чемпионата США по теннису 18-летняя британка Эмма Радукану пока не осознала степень собственного достижения, месяц назад спортсменка и подумать не могла, что способна выиграть турнир Большого шлема. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Также она стала первой представительницей Великобритании за 44 года, победившей на турнире Большого шлема (в 1977 году Уимблдонский турнир выиграла Вирджиния Уэйд). По ходу чемпионата Радукану не проиграла ни одного сета.

"Я знала, что на корте мне придется тяжело. Я просто фокусировалась на каждом розыгрыше, сосредотачивалась, и этот подход помогал мне в сложные моменты", - сказала Радукану.

Первым турниром Большого шлема для британки был Уимблдон-2021, на котором она дошла до четвертого круга. "Я никогда бы не поверила, что окажусь в финале нынешнего розыгрыша турнира, потому что еще перед стартом травяного сезона я сдавала экзамены. Перед первым выступлением на Уимблдоне у меня было только три недели на тренировки. Но я вышла в четвертый круг, во вторую неделю турнира, я не могла в это поверить, этот результат казался большим достижением", - отметила она.

"Понятия не имею, что меня ждет завтра. Я пытаюсь осознать важность момента, принять это все. Я определенно думаю, что пришло время просто отключиться от любых мыслей про будущее и планы. Прямо сейчас я не хочу думать о каких-либо заботах, просто наслаждаюсь моментом", - заключила спортсменка.

Радукану занимает 150-е место в рейтинге WTA. В понедельник она поднимется на 23-ю позицию.