Матыцин: турнир по современному пятиборью в Москве приобрел еще больший спортивный статус

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Традиционный международный турнир по современному пятиборью, который проводится в Москве на протяжении 10 лет, а с 2021 года именующийся Кубком президента РФ, стал еще более статусным спортивным мероприятием. Об этом говорится в обращении министра спорта РФ Олега Матыцина к участникам, организаторам и гостям соревнований.

Кубок президента РФ в 2021 году будет разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично рад приветствовать участников, организаторов и гостей Кубка президента Российской Федерации по современному пятиборью. В этом году у соревнований, ранее известных нам как Кубок Кремля, юбилей - 10 лет. Получив поддержку от главы нашего государства Владимира Путина, турнир упрочил свои позиции на мировой арене и стал еще более статусным спортивным мероприятием", - подчеркнул Матыцин.

"Российские пятиборцы успешно выступают на крупных международных состязаниях. И, конечно, на родной земле мы ждем от них высоких результатов. Желаю российскому современному пятиборью дальнейшего развития и процветания, поклонникам этого интересного вида спорта - яркого зрелища, а участникам турнира - удачи и заслуженных побед", - добавил министр спорта.

На турнире, который пройдет 12 сентября, выступят лучшие пятиборцы мира по персональному приглашению, соревнования будут одними из заключительных в этом году. На старт выйдут 24 пятиборца - по 12 мужчин и женщин из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Спортсмены будут разделены на 12 смешанных команд. Побеждает та команда, у которой сумма личных результатов будет наибольшей. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.

Россию на соревнованиях на правах хозяйки представят две команды - Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов, а также Аделина Ибатуллина и Егор Громадский.