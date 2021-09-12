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XXXII летние Олимпийские игры

Путин: судьи должны были объяснить оценки по художественной гимнастике на Играх в Токио

В борьбе за олимпийское золото Токио в личном многоборье гимнастка из Израиля Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

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"Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки", - сказал глава государства, общаясь с олимпийцами, которых чествовали в субботу в Кремле. Кадры беседы показаны в воскресенье на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!" - прокомментировал ситуацию президент.

"Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!" - констатировал он.

"Ну ничего, мы крепче будем!" - выразил уверенность Путин.

В субботу, вручая госнаграды олимпийцам в Кремле, президент заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. "Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", - подчеркнул глава государства.

Реакция тренера

В программе, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, как ей пришлось успокаивать после получения результатов на Олимпиаде сестер Дину и Арину Авериных, которые начали говорить о завершении карьеры. "Конечно, говорю, когда они "мокрые курицы", я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня "мокрые курицы", - призналась Винер-Усманова. И заверила: "А так они были для меня королевы всегда".

Оценки гимнасток

7 августа Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований. 19 августа технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.

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Путин, Владимир ВладимировичXXXII летние Олимпийские игры
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