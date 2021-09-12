Авербух выделил прокат фигуристки Валиевой, назвав его совершенным

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала совершенную короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Об этом в эфире Первого канала заявил олимпийский призер, чемпион мира в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

В субботу лидеры российской сборной продемонстрировали короткие программы на олимпийский сезон, в воскресенье они исполняют произвольные.

"Все наши фигуристки - звездочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет, - сказал Авербух. - Но если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева".

"Бесконечное совершенство, на данный момент я ничего совершеннее не видел. Все остальные девчонки старались: кто-то ошибался, кто-то не показывал свой уровень по причине травм. Но если называть вещи своими именами, то вчера Валиева была абсолютно лучшей", - добавил он.

Валиевой 15 лет, предстоящий сезон для нее станет первым на взрослом международном уровне. Она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером чемпионата России. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.