В "Химках" рассказали о сроках восстановления травмированного футболиста Мирзова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Химки" Резиуан Мирзов должен восстановиться от повреждения приводящей мышцы бедра в течение трех дней и 15 сентября вернуться к тренировкам в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

Мирзов перешел в "Химки" из московского "Спартака" на правах аренды 7 сентября. 11 сентября он не вошел в заявку подмосковной команды на игру против красно-белых, которая завершилась победой спартаковцев со счетом 3:1. В связи с тем, что арендованный футболист не сыграл против клуба, с которым у него заключен полноценный контракт, в СМИ возникли вопросы о том, не является ли это нарушением регламента, поскольку летом 2020 года на общем собрании Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. В день матча в "Спартаке" и пресс-службе РПЛ на запросы ТАСС отметили, что в арендном соглашении между красно-белыми, "Химками" и Мирзовым нет пункта, запрещающего ему играть в матче между командами.

"Медицинский штаб сообщил, что у Мирзова тендинит сухожилия приводящей мышцы бедра, проще говоря, воспаление. На воспаление у него уйдет дня три, в среду он уже должен быть в общей группе. Речи о том, что он пропустит следующий матч, не стоит, на неделе он должен начать тренироваться", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Химок".

Мирзов в сезоне-2021/22 принял участие в шести из восьми матчей "Спартака", сыгранных до его перехода в "Химки". В этих играх 28-летний футболист не отметился результативными действиями, получив одну желтую карточку. В этом розыгрыше чемпионата России он лишь раз попал в стартовый состав красно-белых. В общей сложности он провел менее 19% от максимально возможного игрового времени (134 минуты из 720 возможных).

"Химки" после семи туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) составляет два очка. В восьмом туре подмосковная команда на выезде сыграет с "Уфой". Встреча состоится 18 сентября, начало - 14:00 мск.