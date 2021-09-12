Фигурист Козловский программу на олимпийский сезон сравнил с новым автомобилем

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Произвольная программа чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на олимпийский сезон нуждается в обкатке, этим она похожа на новый автомобиль. Об этом дуэт рассказал журналистам в воскресенье после исполнения программы на прокатах сборной страны в Челябинске.

"Классика - отдельный вид, который для олимпийского сезона всегда удачный выбор, - сказал Козловский про музыку для произвольной программы. - Сейчас эту программу еще нужно обкатать. Как на автомобиле, который нуждается в обкатке. Эта программа должна стать еще полноценно нашей".

"Форма для прокатов оптимальная, - отметила Бойкова. - Для сезона еще не доработана, но сейчас и не надо. Музыку предложила Тамара Николаевна [Москвина] еще в прошлом году, ее начали ставить в июне, но в связи с эпидемиологической ситуацией все пришлось отложить. Мы решили доработать и показывать ее в лучшем виде".

Предстоящий сезон для фигуристов является олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.