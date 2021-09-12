"Атлетико" обыграл "Эспаньол" в первом матче Гризманна после возвращения

ТАСС, 12 сентября. "Атлетико" на выезде со счетом 2:1 победил "Эспаньол" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев мяч забил Рауль де Томас (40-я минута), у гостей отличились Янник Феррейра-Карраско (79) и Тома Лемар (90+9). На 53-й минуте мяч Лемара отменили после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Этот матч стал первым для французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после возвращения в команду, он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Гризманн с июля 2019 года выступал за "Барселону", куда перешел из "Атлетико".

"Атлетико" является действующим чемпионом Испании, клуб еще не проигрывал в текущем чемпионате и располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. "Эспаньол" не одержал ни одной победы и идет на 16-й строчке, набрав 2 очка. В пятом туре подопечные Диего Симеоне 18 сентября примут "Атлетик", "Эспаньол" днем позднее на выезде встретится с "Бетисом".