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Песков сообщил, что Путин 13 сентября примет паралимпийцев в Кремле

Российская сборная завоевала на Играх 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с медалистами Паралимпийских игр в Токио, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подтверждаю", - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли такая встреча в Кремле 13 сентября.

Ранее в субботу Путин принял в Кремле победителей и призеров Олимпиады. Кроме того, 11 сентября президент подписал указ о присуждении государственных наград РФ российским атлетам - медалистам Паралимпиады.

Летние Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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