Непомнящий: ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" из-за индивидуальных, а не системных ошибок

ЦСКА в воскресенье на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (2:2). Армейцы вели в счете благодаря голу Игоря Дивеева, после чего позволили сопернику выйти вперед. Счет во встрече сравнял Федор Чалов, который заменил получившего травму в первом тайме Антона Заболотного.

"ЦСКА хорошо начал, но потом постепенно "Арсенал" стал находить свою игру, которая получается не всегда, применять активный прессинг на протяжении всего матча, - сказал Непомнящий. - Судя по тому, что произошли замены, которые во втором тайме усилили игру, не все футболисты смогли сыграть на нужном уровне. Кроме того, у ЦСКА обычная проблема: команда забивает с трудом, но пропускает легко - кто-то где-то не добежал, уступил в борьбе или потерял игрока. Такие ошибки нельзя назвать системными, они больше носят индивидуальный характер".

"Что меня удовлетворяет, армейцы хорошо начинают матчи даже против соперника, который свеж, - ЦСКА превосходит и по движению, и по игре, хорошо создает эпизоды. В этом матче команда имела подавляющее преимущество в последние четверть часа. Важно, что команду хватает на весь матч, чего раньше не наблюдалось. Считаю, что 2:2 на выезде - это неудача", - отметил собеседник агентства.

Также бывший советник президента ЦСКА высказался о кадровых проблемах команды. Помимо вынужденной замены Заболотного в Туле против "Арсенала" из-за травмы на поле не смог выйти основной правый защитник Марио Фернандес, который получил повреждение в расположении сборной России. "Не знаю, как к этому относится тренерский штаб, но замены не должны влиять - незаменимых нет. Например, Кирилл Набабкин вышел на позиции, где обычно играет Фернандес, и очень здорово выглядел, вышел Федор Чалов и забил гол", - продолжил он.

Турнирное положение и перспективы ЦСКА в сезоне-2021/22

После ничьей в Туле ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков (три победы, ничья и три поражения). Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет семь очков. В восьмом туре армейцы на "ВЭБ-Арене" примут "Спартак". Встреча состоится 20 сентября, начало игры - 19:30 мск.

"Свое ли место занимает ЦСКА после семи туров? Не готов направлять в адрес ЦСКА какие-то критические стрелы - команда живет, растет и развивается. Пришел новый главный тренер (перед началом сезона Алексей Березуцкий сменил на этом посту хорвата Ивицу Олича - прим. ТАСС), ему нужно время для того, чтобы определиться, как продолжать работу. Хотелось бы большего, но нужно объективно подходить к ситуации", - резюмировал Непомнящий, не став отвечать на вопрос о потолке возможностей ЦСКА при текущем составе и главном тренере.