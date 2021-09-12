Фигуристка Камила Валиева заявила, что неуверенное катание делает ее программу "кашей"

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева осталась недовольна исполнением произвольной программы на контрольных прокатах в Челябинске. Об этом она заявила журналистам в воскресенье после проката.

Валиева второй сезон подряд в произвольной программе исполняет "Болеро". В Челябинске она упала с четверного сальхова, потом сделала тройной аксель, четверной тулуп - тройной сальхов через ойлер с касанием, тройной риттбергер и упала с четверного тулупа.

"Нервно было катать, этого делать совершенно нельзя, - сказала Валиева. - В шестиминутке я была спокойна, а выйдя на лед, эмоции захлестнули. Скорее всего, ошибки из-за нервов".

"Стараюсь повзрослее катать, но пока не очень получилось, - отметила она. - Вхожу во взрослый сезон, нужно быть поувереннее, чем сейчас. Из-за неуверенности сковываешься в движениях, в итоге получается каша".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, предстоящий сезон для нее будет первым на взрослом уровне.