ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после исполнения произвольной программы.

Тема произвольной программы Щербаковой - "Мастер и Маргарита". В Челябинске она не исполняла элементов ультра-си, однако в обеих программах не допустила ошибок.

"Тренеры сказали, что сегодня был макет, - объяснила Щербакова отсутствие четверных прыжков. - Прокаты и то, что я буду в них участвовать, было мотивацией ускорить процесс восстановления [после травмы] - не хотелось плохие прокаты показать зрителям. Старалась прийти в оптимальную форму с тройными прыжками. Это хорошая точка, чтобы оттолкнуться и выступать дальше".

"Мне очень нравится эта программа. Она не настолько доработана так, как это видят тренеры, как мне бы хотелось. Вижу хорошую задумку, хороший потенциал, но все это должно быть мощнее", - добавила она.

Щербакова также отметила, что пока не собирается вновь использовать в программах платье-трансформер. "Мне хватило этого опыта, думаю тогда это было в тему, сейчас достаточно, - сказала она. - Очень много было проблем в процессе тренировок с этим платьем. И хорошо, что мы тогда заморочились с этим - мне хватило. Думаю нужно брать сменой образа, а не сменой платья".