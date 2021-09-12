Туктамышева после неудачи в Челябинске пообещала больше не допускать провалов программы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пообещала больше не допускать такого количества ошибок, как в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в Челябинске. Об этом чемпионка мира 2015 года рассказала журналистам в воскресенье после исполнения произвольной программы.

Туктамышева по ходу программы не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе.

"Тренировка была хорошая, думаю, многие подустали после вчерашнего, и я в том числе, - сказала Туктамышева. - Это все не расстроило меня в середине программы, скорее наоборот - терять уже было нечего. Даже с учетом ошибок, зал очень тепло принял, было приятно кататься. Мне очень нравится эта программа, и эмоции положительные".

"Считаю, это был первый и последний раз, когда такое выступление. На соревнованиях уже не буду допускать ошибок", - добавила она.

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира не считает, что неудачное выступление связано с волнением. "Довольно раскованно выходило, и до конца программы удалось держать образ", - заметила она.

Туктамышева отметила новую программу Александры Трусовой, которая чисто исполнила пять четверных прыжков. "Безумно понравилась ее программа. Сама люблю рок, люблю программу наотмашь. Сразу поняла - будет хорошая программа. Особенно, когда Саша исполняет пять четверных - низкий поклон ей за ее трудолюбие", - сказала она.