Алиев: россияне без проблем должны выходить из группы на чемпионате мира по мини-футболу

"Наши ребята хорошо сыграли в обороне, отсюда и такой результат, - сказал Алиев. - Несмотря на счет 9:0 в нашу пользу, сборная Египта будет конкурентоспособной в нашей группе. Думаю, борьба их с остальными командами обострится, ну а наши ребята сыграли хорошо, надежно".

"Мы попали в группу с соперниками не из нашей конфедерации, но зная мировую статистику, они не лидеры в своих. В группе у нас должно быть все хорошо, а дальше соперники будут все сложнее и сложнее", - добавил он.

Впервые в истории чемпионатов мира по мини-футболу была использована система видеоассистента рефери (VAR), благодаря которой судьи назначили пенальти в ворота египтян. "Это первый опыт у ФИФА по внедрению VAR в футзал, поэтому считаю, что выводы делать пока рано. У каждой команды в каждом тайме есть возможность лишь раз на свое усмотрение обратиться за помощью к VAR, а у судей такая возможность есть неоднократно. Это новые правила, так что посмотрим, но, по крайней мере, в той ситуации VAR убедил арбитров, что пенальти в ворота команды Египта был, и у соперника не было возможности апеллировать это решение", - отметил Алиев.

Во втором туре россияне 15 сентября сыграют с узбекистанскими футболистами.