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Фигурное катание

Тарасова: выступление Трусовой в контрольных прокатах превзошло все ожидания

Во время проката произвольной программы фигуристка чисто исполнила пять четверных прыжков
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Выступление Александры Трусовой в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске превзошло все ожидания. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

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Трусова в Челябинске представила произвольную программу на музыку из фильма "Круэлла", во время проката она чисто исполнила пять четверных прыжков.

"Катание было потрясающим, - сказала Тарасова. - У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У нее, как и у всех, прекрасная программа".

"Хорошо, что контрольные прокаты для всей страны показывает Первый канал. Пять месяцев, которые фигуристы готовились к этим прокатам, прошли не зря - предсезонная работа сделана выдающимся образом", - добавила она.

Трусова впервые выступила на публике после возвращения в группу Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне она тренировалась под руководством Евгения Плющенко. Фигуристка стала третьей на чемпионате мира, этот результат ее не устроил.

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Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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