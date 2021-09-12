Радионова: произвольная программа Трусовой на прокатах впечатлила настроем и энергетикой

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Новая произвольная программа бронзового призера чемпионата мира фигуристки Александры Трусовой, в которой она исполнила пять четверных прыжков, впечатлила двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову. Об этом она рассказала ТАСС.

Трусова в произвольной программе выполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад "двойной аксель - тройной тулуп", четверной тулуп, каскад "четверной лутц - тройной тулуп", сольный четверной лутц, а также каскад "тройной лутц - ойлер - тройной сальхов".

"Сейчас, конечно, еще рано делать ставки на то, кто попадет в состав на Олимпийские игры, не все пока еще в форме. Все девочки сегодня молодцы, но мне особенно понравились Саша Трусова - хорошо выступила, и Камила Валиева. Порадовали Алена Косторная, которая доказала свою конкурентоспособность после непростого сезона, Майя Хромых", - отметила Радионова.

"Прокат произвольной программы Саши особенно впечатлил - боевой, с сильной энергетикой. Думаю, это было понятно и по реакции ее тренеров. Думаю, они хорошо знают, как сохранить этот контент на протяжении олимпийского сезона", - подчеркнула Радионова.

Радионова отметила и катание одиночников: "Порадовали и наши мальчики. У них сейчас тоже немаленькая конкуренция. Думаю, они начнут стабильно катать, ведь квоты только три, а у нас есть как минимум шесть хороших сильных спортсменов".