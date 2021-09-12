Более 30 тыс. детей участвовали в турнире дворовых команд по футболу в Самарской области

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Финал турнира среди дворовых команд по футболу среди детей "Лето с футбольным мячом" прошел в Самаре. Всего в соревнованиях участвовали более 30 тыс. ребят, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

"Я рад, что в этом году свыше 31 тысячи мальчишек и девчонок участвовали в соревнованиях. Многие благодаря этому турниру сделали первые шаги к регулярным занятиям футболом, спортом. Ребята, играйте с удовольствием, побеждайте, достигайте высоких результатов, уважайте своих тренеров, сплачивайтесь со своей командой", - с такими словами губернатор Дмитрий Азаров обратился к участникам соревнований на церемонии награждения.

Турнир "Лето с футбольным мячом" впервые прошел в Самарской области в 2008 году. В нем принимают участие команды юношей и девушек 9-11 лет и 12-14 лет. Турнир проходит в три этапа, охватывая все города и муниципальные районы региона. Как отмечает пресс-службе правительства, региональный проект послужил основой федерального проекта "Детский спорт" - "Дворовый футбол", в котором участвуют 73 региона России.

Финал соревнований прошел на тренировочной площадке "Восход" около стадиона "Солидарность Самара Арена". Призеры соревнований получили дипломы, кубки, медали, а победителям вручили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей "Вега". Двоих участниц пригласили в состав женской команды "Крылья Советов".

В Самарской области активно развивается спортивная инфраструктура. За последние три года в регионе было построено 88 спортивных площадок, реконструированы стадионы в Самаре, Тольятти, Чапаевске и селе Кошки.