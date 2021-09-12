"Рома" вырвала победу у "Сассуоло" в 1 000-м матче Моуринью в карьере

ТАСС, 12 сентября. "Рома" на своем поле обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1 в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей мячи забили Бриан Кристанте (37-я минута) и Стефан Эль-Шаарави (90+1), у проигравших отличился Филип Джуричич (57).

Этот матч стал для главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью 1 000-м в карьере. Специалист возглавил римский клуб в мае 2021 года. В разное время португалец возглавлял португальские "Бенфику", "Униан Лейрию" и "Порту", английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянский "Интер" и испанский "Реал". Он дважды побеждал в Лиге чемпионов, один раз - в Лиге Европы, дважды - в чемпионате Португалии, трижды - в чемпионате Англии, дважды - в чемпионате Италии и один раз - в чемпионате Испании.

"Рома" одержала третью победу подряд и возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, набрав 9 очков, "Сассуоло" располагается на девятой строчке, имея в активе 4 очка.

В следующем туре подопечные Моуринью 19 сентября на выезде сыграют с "Вероной", "Сассуоло" 17 сентября примет "Торино".