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US Open

Даниил Медведев выиграл первый сет в финале US Open

Партия завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянина, который играет против серба Новака Джоковича
Даниил Медведев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 12 сентября. Россиянин Даниил Медведев выиграл первый сет у серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Партия завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в третий раз играет в финале турнира Большого шлема и второй - в финале US Open, россиянин располагается на второй строчке мирового рейтинга. Джокович является первой ракеткой мира, в случае победы в матче он станет первым за 52 года теннисистом, который за один сезон выиграет все четыре турнира Большого шлема.

Теги
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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