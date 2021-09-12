Даниил Медведев выиграл первый сет в финале US Open

ТАСС, 12 сентября. Россиянин Даниил Медведев выиграл первый сет у серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Партия завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в третий раз играет в финале турнира Большого шлема и второй - в финале US Open, россиянин располагается на второй строчке мирового рейтинга. Джокович является первой ракеткой мира, в случае победы в матче он станет первым за 52 года теннисистом, который за один сезон выиграет все четыре турнира Большого шлема.