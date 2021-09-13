Путин примет в Кремле медалистов Паралимпиады

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио.

Факт проведения такого мероприятия подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Подтверждаю", - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли такая встреча в Кремле 13 сентября.

Награды для паралимпийцев

В субботу Путин подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Согласно документу, российские атлеты награждаются "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио".

Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальным золотым медалистам присуждены ордена Дружбы. Такой же госнаграды удостоены дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев - обладатели бронзовых наград Паралимпийских игр в Токио. Другим серебряным и бронзовым призерам присуждены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени (Потапова и Малышев получали такие госнаграды в предыдущие годы).

Кроме того, согласно распоряжению правительства РФ, для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио предусмотрено денежное вознаграждение. Для золотых медалистов оно составит 4 млн рублей, для серебряных - 2,5 млн рублей, для бронзовых - 1,7 млн рублей.

Церемонии награждения

Это уже второе подобное мероприятие за последнее время. Ранее в субботу Путин принял в Кремле российских атлетов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.

Серебряные и бронзовые призеры Игр получили госнаграды из рук помощника президента РФ Игоря Левитина. Золотым медалистам ордена вручил сам глава государства.

В тот же день спортсменам передали ключи от наградных автомобилей BMW. Их атлетам вручал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Подобные церемонии традиционно проводятся для чествования олимпийцев и паралимпийцев, которые завоевывают медали на Играх. В предыдущий раз такие мероприятия проходили в 2018 году, после состязаний в Пхёнчхане.

О Паралимпиаде

Летние Паралимпийские игры в Токио проводились с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете. Российских атлетов обогнали по числу медалей сборные Китая, Великобритании и США.

Как и олимпийская команда, паралимпийцы России на этих Играх выступали под флагом национального комитета, а после побед спортсменов вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского. Такие меры были приняты из-за санкций в отношении российского спорта.

Следующие Игры запланированы на 2024 год, они пройдут в Париже.