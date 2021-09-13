Не день Москвы. ЦСКА потерял очки в Туле, "Динамо" проиграло "Нижнему Новгороду"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московские клубы после Дня города выступили неудачно в рамках седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА в Туле сыграл вничью с местным "Арсеналом" (2:2), а "Динамо" дома потерпело поражение от "Нижнего Новгорода" (1:2). В субботу, когда в столице проходили праздничные мероприятия, посвященные 874-летию Москвы, "Локомотив" и "Спартак" добились домашних побед. Железнодорожники на "РЖД-Арене" переиграли самарские "Крылья Советов" (2:0), а "Спартак" уверенно победил "Химки" (3:1). Все пять мячей в этот день забили иностранные игроки московских команд - Франсуа Камано оформил дубль в ворота волжан после выхода на замену, а Лукас Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе по разу отличились в игре с подмосковным клубом. В воскресенье московские команды на двоих забили всего три мяча, их авторами стали российские футболисты.

Армейские болельщики решили необычным способом добраться на сегодняшний матч в Туле



12 человек отправились на ближайший к Москве выезд на воздушном шаре! #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/xwD9IsTtl2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2021

В первом матче дня ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Арсеналом". Гости открыли счет после точного удара головой в исполнении Игоря Дивеева, на что хозяева поля ответили мячами Евгения Маркова и Ивана Новосельцева; при этом туляки не смогли удержать преимущество и позволили отличиться Федору Чалову. Команды впервые сыграли вничью (из 13 предыдущих встреч армейцы выиграли девять, "оружейники" - четыре). Эта игра стала первой для хозяев поля под руководством старого нового главного тренера Миодрага Божовича - черногорский специалист, сменивший на этом посту Дмитрия Парфенова, уже работал в тульской команде в сезоне-2017/18. Эта игра была примечательна не только тем, что команды впервые не смогли выявить победителя. Тула в субботу праздновала 875-й День города. Небольшая группа болельщиков ЦСКА решила добраться в соседний город-герой нестандартным способом - 12 болельщиков армейской команды отправились на выезд на воздушном шаре. Заслуженная ничья или потеря концентрации ЦСКА Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после игры заявил, что его команда заслужила ничью. "ЦСКА был получше по игре, но мы поймали их на контратаках, - отметил наставник туляков. - Иногда это получалось, иногда нет, но при счете 2:1 у нас было несколько моментов. Если бы мы смогли тогда забить, все бы сложилось иначе, но, к сожалению, мы пропустили - в итоге мы все равно довольны результатом". Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, в свою очередь, сказал, что матчи после игр сборных всегда получаются непростыми. "Тяжело быть довольным и результатом, и игрой - она разбилась на отрезки. Где-то мы играли хорошо, где-то, мягко говоря, не очень. Пропустили два гола со стандартов, потеря концентрации сказалась", - добавил он.

На эту тему Березуцкий: ЦСКА тяжело быть довольным результатом и игрой в матче с "Арсеналом"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после матча заявил изданию "Спорт-Экспресс", что "Арсенал" мог обыграть ЦСКА. Руководитель клуба Гурам Аджоев был солидарен с главой региона. "Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка", - заявил он. Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в разговоре с ТАСС назвал ничью с "Арсеналом" неудачей, отметив, что армейцы хорошо начали матч, "но потом постепенно "Арсенал" стал находить свою игру". "Судя по тому, что произошли замены, которые во втором тайме усилили игру, не все футболисты смогли сыграть на нужном уровне, - продолжил собеседник агентства. - Кроме того, у ЦСКА обычная проблема: команда забивает с трудом, но пропускает легко - кто-то где-то не добежал, уступил в борьбе или потерял игрока. Такие ошибки нельзя назвать системными, они больше носят индивидуальный характер". "Арсенал" после ничьей остался на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА опустился с шестого на седьмое место. В активе туляков пять очков, у армейцев - 10. В восьмом туре "Арсенал" 19 сентября на выезде сыграет с "Нижним Новгородом". ЦСКА на следующий день на "ВЭБ-Арене" предстоит провести дерби против "Спартака". Испорченный праздник капитана "Динамо" Перед матчем против "Нижнего Новгорода" вратарю и капитану "Динамо" Антону Шунину была вручена памятная футболка в честь 300-го матча за клуб, который он провел в шестом туре РПЛ. Тогда голкипер не сумел сыграть "на ноль" против "Локомотива" (1:1). В воскресенье бело-голубым противостоял дебютант премьер-лиги, но они не только не сумели сохранить ворота в неприкосновенности, но позволили сопернику одержать волевую победу. Впервые мяч в ворота "Нижнего Новгорода" влетел на четвертой минуте, но гол Дениса Макарова был отменен из-за положения вне игры; спустя семь минут он поразил ворота Артура Нигматуллина по всем правилам, забив первый мяч за "Динамо". После этого хозяева поля имели подавляющее преимущество, но не сумели конвертировать его в голы. Гости перевернули игру после перерыва - нереализованный пенальти Тимура Сулейманова не сказался на их настрое, в последние 15 минут встречи по разу отличились Игорь Горбунов и Николай Калинский. На 89-й минуте игры Клинтон Н'Жи с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Нигматуллина, который в итоге был назван лучшим игроком встречи.

Главный тренер победителей Александр Кержаков признался после матча, что неудачная игра его команды в первом тайме связана с тем, что он "тактически не разобрался в ситуации". "В перерыве мы немного перестроились, добавили в атаку футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, и тем самым освободили зоны для наших атак", - добавил наставник "Нижнего Новгорода". Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц на послематчевой пресс-конференции отметил, что соперник перестроился в перерыве, признав, что его команда потеряла концентрацию и совершила слишком много ошибок. "Были два совершенно разных тайма - в первом мы доминировали, создали много моментов, после потери мяча вступали в прессинг, в одном из моментов мяч попал в перекладину. Во втором тайме мы допускали слишком много простых ошибок, не быстро переходили из атаки в оборону и дали шанс сопернику вернуться в игру", - признал немецкий специалист. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов, отвечая на вопрос ТАСС после игры, признал, что в первом тайме у него было ощущение, что команда посыпалась, однако назвал победу заслуженной. "Ребята тренируются, бьются, видна тренерская работа. Все службы клуба работают на полную мощность. Матч был, как триллер, все болельщики оценили его, игра была интересной, честной, все справедливо", - добавил он. "Динамо" после домашнего поражения откатилось со второго на четвертое место в турнирной таблице, в активе бело-голубых остается 13 очков. "Нижний Новгород" благодаря гостевой победе поднялся с девятой на шестую позицию (11 очков). В восьмом туре москвичи на выезде сыграют с "Сочи", а нижегородцы примут "Арсенал". Обе игры состоятся 19 сентября. Второе место "Сочи" и юный бомбардир "Уфы" "Сочи" в воскресенье отметился с положительной точки зрения не только во время игры. Перед стартовым свистком победного матча против "Уфы" (3:1) игроки команды из Краснодарского края вышли на поле в футболках в поддержку трехлетней Мишель Прощенко. Акция футболистов была направлена на помощь в сборе средств на лечение девочки, у которой была диагностирована спинальная мышечная атрофия первого типа. Сочинцы таким образом решили помочь девочке и привлечь внимание болельщиков к сбору средств.