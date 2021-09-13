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US Open

Джокович заявил, что Медведев больше других теннисистов заслуживал победы на US Open

В финале турнира россиянин одержал победу над первой ракеткой мира в трех сетах
Новак Джокович и Даниил Медведев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Новак Джокович и Даниил Медведев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 13 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев больше, чем кто-либо заслуживал победы на турнире Большого шлема. Такое мнение высказал серб Новак Джокович, который уступил Медведеву в финале Открытого чемпионата США.

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Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Сегодня вечером, хотя я и не выиграл матч, мое сердце наполняется радостью, потому что вы, ребята, заставили меня почувствовать себя особенным на корте. Я никогда не чувствовал этого в Нью-Йорке", - сказал Джокович, обращаясь к болельщикам на награждении.

"Поздравляю Даниила, потрясающий матч и потрясающий турнир. Если и есть кто-то, кто сейчас заслуживает титула Большого шлема, то это ты", - добавил сербский теннисист.

US Open являлся заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема. Общий призовой фонд составил рекордные $57,5 млн.

Теги
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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