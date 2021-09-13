Двукратный обладатель календарного Большого шлема назвал Медведева потрясающим теннисистом

ТАСС, 13 сентября. Победитель Открытого чемпионата США (US Open) россиянин Даниил Медведев является потрясающим теннисистом. Такое мнение высказал в своем Twitter 11-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде австралиец Род Лейвер.
Simply stunning Daniil Medvedev, you stopped one of the greatest tonight. To win your first Grand Slam title is always special, to do it against a champion like Novak Djokovic is something else. Take heart Novak, the quest continues. Best wishes,— Rod Laver (@rodlaver) September 12, 2021
В финале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В случае победы на US Open серб стал бы третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и Лейвер (1962, 1969).
"Просто потрясающий Даниил Медведев, сегодня ты остановил одного из величайших. Завоевать свой первый титул Большого шлема - это всегда особенное дело, выиграть его против такого чемпиона, как Новак Джокович, - это нечто другое. Мужайся, Новак, квест продолжается", - написал Лейвер.
Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).