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US Open

Двукратный обладатель календарного Большого шлема назвал Медведева потрясающим теннисистом

Род Лейвер отметил, что россиянин смог обыграть в финале US Open одного из величайших теннисистов в истории
Род Лейвер AP Photo/Seth Wenig
Описание
Род Лейвер
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 13 сентября. Победитель Открытого чемпионата США (US Open) россиянин Даниил Медведев является потрясающим теннисистом. Такое мнение высказал в своем Twitter 11-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде австралиец Род Лейвер.

В финале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В случае победы на US Open серб стал бы третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и Лейвер (1962, 1969).

"Просто потрясающий Даниил Медведев, сегодня ты остановил одного из величайших. Завоевать свой первый титул Большого шлема - это всегда особенное дело, выиграть его против такого чемпиона, как Новак Джокович, - это нечто другое. Мужайся, Новак, квест продолжается", - написал Лейвер.

Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Теги
US OpenМедведев, Даниил Сергеевич
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