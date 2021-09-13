Медведев рассказал о плане на финальный матч US Open против Джоковича

Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема. В личном противостоянии счет встреч стал 5:4 в пользу серба. В последних шести матчах Джокович одержал две победы.

"Каждый матч с Джоковичем был особенным, потому что он настолько хорош, что каждая игра с ним отличается, - сказал Медведев о своем плане на игру перед матчем. - Он меняет свою тактику, он меняет свой подход. Был ли он в лучшей форме? Может быть, не сегодня. Он испытывал сильное давление".

"Я тоже испытывал сильное давление из-за риска на второй подаче, но у меня была уверенность в себе. Я знал, что не могу делать легкие подачи, потому что это то, что ему нравится. Вот в чем был план. Благодаря уверенности во многих сложных моментах мне удалось победить. Он выиграл 27 матчей подряд на турнирах Большого шлема в этом году и собирался сотворить большую историю, но я смог его остановить, что делает мою победу еще слаще и придает мне еще больше уверенности на твердом покрытии", - добавил российский теннисист.

Ранее высшим достижением Медведева на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. Он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.