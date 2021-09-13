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US Open

С третьей попытки. Медведев на US Open выиграл первый турнир Большого шлема в карьере

В финале Открытого чемпионата США он победил серба Новака Джоковича в трех сетах
Даниил Медведев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 13 сентября. Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах. Россиянин с третьей попытки выиграл турнир серии Большого шлема после двух неудачных финалов в карьере.

В Нью-Йорке Медведев начал соревнования со второго круга и за весь турнир лишь раз отдал сет. Это произошло в четвертьфинальном матче против малоизвестного нидерландца Ботика ван ден Зандсхюлпа после легкого выигрыша двух партий. В полуфинале с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и в финале россиянин шансов соперникам уже не дал.

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С Джоковичем россиянин встречался в этом году в финале Australian Open и тогда уступил. В Нью-Йорке он одержал уверенную победу - 6:4, 6:4, 6:4.

"Если посмотреть, у Джоковича все же не было свежести, и он не был готов вести длинные розыгрыши. Джокович пытался использовать более короткие розыгрыши, действовать агрессивно, но как раз из-за отсутствия свежести у него было ошибок больше, чем обычно, хотя у Джоковича был шанс "брейкануть" во втором сете", - сказал ТАСС двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков.

"И к финалу Медведев был свежим, а Джокович все же такой марафон пробежал в матче с [Александром] Зверевым, отдал всего себя, чтобы выиграть, в одном розыгрыше было 54 удара. Медведев также здорово подавал. У Джоковича такие быстрые ноги, что его невозможно застать врасплох, но тут он со скоростью Медведева не справлялся. Публика, конечно, хотела больше крови, четыре-пять сетов, но так получилось, что все закончилось в трех", - добавил он.

Медведев извинился перед Джоковичем

Интрига в финале могла появиться в третьей партии, когда Джоковичу удалось сократить отставание со счета 2:5, однако россиянин справился с нервами после двух двойных ошибок и не дал сербу стать третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде.

"Я тоже испытывал сильное давление из-за риска на второй подаче, но у меня была уверенность в себе. Я знал, что не могу делать легкие подачи, потому что это то, что ему нравится. Вот в чем был план. Благодаря уверенности во многих сложных моментах мне удалось победить. Он выиграл 27 матчей подряд на турнирах Большого шлема в этом году и собирался сотворить большую историю, но я смог его остановить, что делает мою победу еще слаще и придает мне еще больше уверенности на твердом покрытии", - сказал российский теннисист.

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"Прежде всего я хочу извиниться перед фанатами и Новаком. Мы все знаем, что он собирался сделать сегодня. Я никогда никому этого не говорил, но скажу прямо сейчас. Для меня ты величайший теннисист в истории", - сказал Медведев еще во время церемонии награждения, обращаясь к Джоковичу.

"Поздравляю Даниила, потрясающий матч и потрясающий турнир. Если и есть кто-то, кто сейчас заслуживает титула Большого шлема, то это ты", - сказал в ответ сербский теннисист.

Впервые Медведев играл в финале турнира Большого шлема именно в США в 2019 году и проиграл тогда испанцу Рафаэлю Надалю. Успех позволил ему стать первым россиянином, победившем на турнире серии Большого шлема за 16 лет. На счету российского спортсмена теперь 13 титулов под эгидой организации.

В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии побеждал Марат Сафин. Сафин также побеждал на US Open в 2000 году. Россиянин Евгений Кафельников становился победителем турнира в Австралии (1999) и Открытого чемпионата Франции (1996). В женском разряде в последний раз из россиянок на турнирах Большого шлема побеждала Мария Шарапова в 2014 году во Франции.

Джокович все еще мотивирован

34-летний Джокович является победителем 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю он делит первое место со швейцарцем Роджером Федерером и с испанцем Рафаэлем Надалем. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP.

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"Я рад, что все закончилось, потому что подготовка к этому турниру и все, с чем мне приходилось психологически и эмоционально иметь дело на протяжении всего турнира, было слишком сложным для меня, - сказал Джокович. - Три победы, три шлема и финал. Последние пару лет я открыто заявлял о своих целях - демонстрировать свой лучший теннис на турнирах Большого шлема, и мне это удается. Конечно, сегодня мне не хватило еще одного титула, но я должен гордиться всем, чего достигли я и моя команда".

"Очень скоро появятся новые вызовы, - отметил сербский теннисист. - Я постараюсь извлечь из них уроки, научиться, быть сильнее и продолжать, продолжать. Я по-прежнему люблю этот вид спорта, и я все еще чувствую себя хорошо на площадке. Пока есть мотивация и это ощущение, я буду продолжать играть".

Медведев одержал четвертую победу над Джоковичем, на счету серба пять побед в противостоянии, при этом из шести последних матчей против россиянина он победил лишь в двух.

US Open являлся заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходил на покрытии "хард". Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составил рекордные $57,5 млн. Медведев получит $2,5 млн за победу.

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US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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