Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым медалистам Паралимпиады в Токио

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин в понедельник вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебро и бронзу на летних Паралимпийских играх в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

"Рад приветствовать вас в Кремле и поздравить с успешным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио", - обратился Левитин к медалистам.

Он напомнил о ситуации, возникшей с прошлыми летними Играми в Рио-де-Жанейро. "Многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманной причине. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам", - указал помощник президента РФ.

Однако, продолжил он, сила воли и настоящий борцовский характер не позволили спортсменам опустить руки. "И даже сложные обстоятельства, связанные с новой коронавирусной инфекцией, вы преодолели. И наглядно показали, что вы можете преодолеть все", - подытожил Левитин.

Рекордное число медалей

Российские спортсмены на отлично справились с подготовкой к состязаниям и завоевали на них рекордное количество медалей, заявил Левитин.

"С задачей подготовки к выступлениям вы справились на отлично. Достаточно сказать, что в ходе соревнований вами было установлено 17 новых мировых рекордов, - сказал он. - Всего 112 наших спортсменов завоевали 118 медалей различного достоинства, что является рекордным показателем".

О наградах

В субботу, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград медалистам Паралимпиады. Дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев, завоевавшие на Играх бронзу, удостоены ордена Дружбы. Другим серебряным и бронзовым призерам присуждены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (Потапова и Малышев получали такие госнаграды в предыдущие годы).

Чемпион Игр пловец Денис Тарасов был удостоен Ордена Почета. Остальным золотым медалистам присуждены ордена Дружбы.

Церемония для победителей Игр пройдет также в понедельник. Награды им вручит глава государства.

О Паралимпиаде

Летние Паралимпийские игры в Токио проводились с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете. Российских атлетов обогнали по числу медалей сборные Китая, Великобритании и США.