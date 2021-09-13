Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым медалистам Паралимпиады в Токио

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин в понедельник вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебро и бронзу на летних Паралимпийских играх в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
"Рад приветствовать вас в Кремле и поздравить с успешным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио", - обратился Левитин к медалистам.
Он напомнил о ситуации, возникшей с прошлыми летними Играми в Рио-де-Жанейро. "Многие из вас были вынуждены пропустить эти важные соревнования по абсолютно надуманной причине. К сожалению, мы столкнулись с политизированным и, конечно, несправедливым решением по отношению к вам", - указал помощник президента РФ.
Однако, продолжил он, сила воли и настоящий борцовский характер не позволили спортсменам опустить руки. "И даже сложные обстоятельства, связанные с новой коронавирусной инфекцией, вы преодолели. И наглядно показали, что вы можете преодолеть все", - подытожил Левитин.
Рекордное число медалей
Российские спортсмены на отлично справились с подготовкой к состязаниям и завоевали на них рекордное количество медалей, заявил Левитин.
"С задачей подготовки к выступлениям вы справились на отлично. Достаточно сказать, что в ходе соревнований вами было установлено 17 новых мировых рекордов, - сказал он. - Всего 112 наших спортсменов завоевали 118 медалей различного достоинства, что является рекордным показателем".
О наградах
В субботу, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград медалистам Паралимпиады. Дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев, завоевавшие на Играх бронзу, удостоены ордена Дружбы. Другим серебряным и бронзовым призерам присуждены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (Потапова и Малышев получали такие госнаграды в предыдущие годы).
Чемпион Игр пловец Денис Тарасов был удостоен Ордена Почета. Остальным золотым медалистам присуждены ордена Дружбы.
Церемония для победителей Игр пройдет также в понедельник. Награды им вручит глава государства.
О Паралимпиаде
Летние Паралимпийские игры в Токио проводились с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете. Российских атлетов обогнали по числу медалей сборные Китая, Великобритании и США.