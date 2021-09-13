Второй биатлонный центр в Югре с разноуровневой трассой планируют построить до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) планируют построить в Нижневартовске второй в регионе биатлонный центр до 2024 года. Проект нового спортивного объекта уже готов, сообщили ТАСС в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Нижневартовска.

По оценке региональных властей, необходимость строительства биатлонного центра в Нижневартовске назрела давно, поскольку современной базы для данного вида спорта в городе нет. Сроки возведения биатлонного центра в Нижневартовске ранее не назывались. В спортивных секциях города на постоянной основе занимаются около 400 детей. Среди известных местных выпускников - бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный чемпион мира среди юниоров Никита Поршнев, победительница и призер чемпионата России Анастасия Морозова, призер всероссийских соревнований Алексей Вагин.

"По информации департамента по социальной политике администрации Нижневартовска, проект готов. Возведение объекта запланировано на 2022-2023 годы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент также прорабатывается вопрос включения проекта биатлонного центра в государственную программу ХМАО-Югры о развитии спорта.

Как сообщал ТАСС, во втором в регионе биатлонном центре планируется разноуровневая трасса на 2,2 км, стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей. Биатлонный центр планируется возвести на базе отдыха "Радуга", которая расположена в непосредственной близости от города по дороге Нижневартовск - Радужный. Здесь уже есть асфальтовое основание будущей трассы и подведены необходимые коммуникации. Стоимость работ составляет около 250 млн рублей.

Директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов уточнял ТАСС, что этот биатлонный центр позволит также проводить региональные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, тренировки юных спортсменов и позволит разгрузить биатлонный комплекс в Ханты-Мансийске.

О центре зимних видов спорта в Ханты-Мансийске

Сейчас в Югре есть Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске недалеко от центральной части города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам. Он способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах 9,7 тыс. человек.