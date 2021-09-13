{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигурист Кондратюк заменит Алиева на турнире Nebelhorn Trophy

На турнире, который пройдет с 22 по 25 сентября, российские фигуристы должны подтвердить право на три олимпийские лицензии
Марк Кондратюк Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Марк Кондратюк
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Россиянин Марк Кондратюк заменит чемпиона Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрия Алиева на турнире Nebelhorn Trophy. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В пятницу стало известно, что Алиев пропустит турнир Nebelhorn Trophy, чтобы пройти медицинское обследование. Россиянин заявлен в качестве запасного. Также в число запасных вошли Артур Даниэлян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в Германии, российские фигуристы на турнире должны подтвердить право на три олимпийские лицензии. Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.

Теги
Фигурное катание
Паралимпиада в Токио
Путин считает, что судьбы паралимпийцев России достойны экранизации и книг
Президент поблагодарил спортсменов за их упорство и "тот неизменно победный настрой"
Читать полностью