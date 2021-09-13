Фигурист Кондратюк заменит Алиева на турнире Nebelhorn Trophy

ТАСС, 13 сентября. Россиянин Марк Кондратюк заменит чемпиона Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрия Алиева на турнире Nebelhorn Trophy. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В пятницу стало известно, что Алиев пропустит турнир Nebelhorn Trophy, чтобы пройти медицинское обследование. Россиянин заявлен в качестве запасного. Также в число запасных вошли Артур Даниэлян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в Германии, российские фигуристы на турнире должны подтвердить право на три олимпийские лицензии. Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.