Соколовская согласна с выбором фигуриста Кондратюка на участие в турнире Nebelhorn Trophy

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренер россиянина Марка Кондратюка Светлана Соколовская согласна с выбором Федерации фигурного катания на коньках России, которая приняла решение, что спортсмен примет участие в турнире Nebelhorn Trophy. Об этом Соколовская рассказала ТАСС.

В понедельник стало известно, что Кондратюк заменит чемпиона Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрия Алиева на турнире Nebelhorn Trophy. Алиев пропустит турнир, чтобы пройти медицинское обследование.

"Полностью согласна с таким выбором федерации, - сказала Соколовская. - Марк - молодой перспективный спортсмен, и ему еще нужно набирать рейтинг. Саше Самарину (включен в число запасных вместе с Алиевым, Артуром Даниэляном, Петром Гуменником, Макаром Игнатовым и Андреем Мозалевым - прим. ТАСС) - набираться сил и спокойно возвращаться к соревнованиям".

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в Германии, российские фигуристы на турнире должны подтвердить право на три олимпийские лицензии. Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.