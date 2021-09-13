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Фигурное катание

Соколовская согласна с выбором фигуриста Кондратюка на участие в турнире Nebelhorn Trophy

В понедельник стало известно, что спортсмен на турнире заменит чемпиона Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрия Алиева

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тренер россиянина Марка Кондратюка Светлана Соколовская согласна с выбором Федерации фигурного катания на коньках России, которая приняла решение, что спортсмен примет участие в турнире Nebelhorn Trophy. Об этом Соколовская рассказала ТАСС.

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Фигурист Кондратюк заменит Алиева на турнире Nebelhorn Trophy
Фигурист Кондратюк заменит Алиева на турнире Nebelhorn Trophy

В понедельник стало известно, что Кондратюк заменит чемпиона Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрия Алиева на турнире Nebelhorn Trophy. Алиев пропустит турнир, чтобы пройти медицинское обследование.

"Полностью согласна с таким выбором федерации, - сказала Соколовская. - Марк - молодой перспективный спортсмен, и ему еще нужно набирать рейтинг. Саше Самарину (включен в число запасных вместе с Алиевым, Артуром Даниэляном, Петром Гуменником, Макаром Игнатовым и Андреем Мозалевым - прим. ТАСС) - набираться сил и спокойно возвращаться к соревнованиям".

Кондратюку 18 лет, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в Германии, российские фигуристы на турнире должны подтвердить право на три олимпийские лицензии. Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.

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