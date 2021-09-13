Матыцин: Медведев не оставил сомнений в своем превосходстве на US Open

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал невероятную стабильность на US Open и не оставил сомнений в своем превосходстве в финальном матче против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

С третьей попытки. Медведев на US Open выиграл первый турнир Большого шлема в карьере

В ночь на понедельник Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Поздравляю Даниила Медведева с победой на US Open и на первом турнире Большого шлема в карьере. Наш спортсмен продемонстрировал блестящее выступление и невероятную стабильность, за весь турнир он уступил соперникам лишь один сет. В финале, в котором Даниилу противостоял легендарный серб, первая ракетка мира Новак Джокович, российский теннисист сыграл чрезвычайно уверенно, проявил большую выдержку и мастерство. Он не оставил ни у кого сомнений в своем превосходстве", - отметил Матыцин.

"Даниил Медведев стал третьим россиянином, выигравшим турнир Большого шлема после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Мы гордимся успехом нашего чемпиона. Поздравляю с победой Даниила Медведева, тренеров нашего спортсмена и Федерацию тенниса России", - добавил министр спорта.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. До этой победы его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал US Open и Australian Open, в прошлом году он дошел до полуфинала US Open, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.