"Локомотив" попросил Роспотребнадзор увеличить вместимость арены на игру с "Марселем"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" направил запрос в Роспотребнадзор по поводу увеличения числа зрителей на матче первого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Марселя", который пройдет 16 сентября на "РЖД-Арене". Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

"Локомотив" направил запрос в Роспотребнадзор по вопросу увеличения числа зрителей. Клуб сообщит об итогах, как только информация поступит. Билеты появятся в продаже после решения РПН", - сообщила пресс-служба железнодорожников в ответ на вопрос пользователя о продаже билетов на матч с "Марселем".

В рамках группового этапа Лиги Европы "Локомотив" дома также сыграет с турецким "Галатасараем" 21 октября и с итальянским "Лацио" 25 ноября. На домашних играх "Локомотива" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) на "РЖД-Арене" могут присутствовать не более 3 тыс. зрителей.