Путин в Кремле наградил победителей Паралимпиады в Токио

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил в понедельник государственные награды паралимпийцам, завоевавшим золото на Играх в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

В субботу, 11 сентября, Путин подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальным золотым медалистам присуждены ордена Дружбы.

Ранее в понедельник в Кремле прошла церемония, на которой чествовали призеров Паралимпиады. Награды им вручал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев - обладатели бронзовых наград Паралимпийских игр в Токио - были удостоены ордена Дружбы. Другим серебряным и бронзовым призерам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени (Потапова и Малышев получали такие госнаграды в предыдущие годы).

О Паралимпиаде

Летние Паралимпийские игры в Токио проводились с 24 августа по 5 сентября. Российская сборная завоевала на них 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете. Российских атлетов обогнали по числу медалей сборные Китая, Великобритании и США.