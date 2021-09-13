Жданов: паралимпийская команда доказала, что Россия является великой спортивной державой

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская паралимпийская команда доказала, что страна по праву является великой спортивной державой. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио заявил трехкратный паралимпийский чемпион по плаванию Роман Жданов.

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете, всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Жданов победил на дистанциях 50 метров на спине, 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием и завоевал бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем в соревнованиях пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Хочу выразить огромную радость от достойного участия нашей команды на Паралимпиаде в Токио, - сказал Жданов. - Каждый спортсмен показал свои навыки по максимуму. Хочу лично поблагодарить вас за развитие паралимпийского спорта и за ваши добрые слова и поздравления, которые вызывали чувства невероятной гордости и радости за наши победы. Благодарю Паралимпийский комитет России за всестороннюю помощь на всех этапах подготовки к Играм".

"Благодарю ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство], все дни врачи днем и ночью работали, не покладая рук и оберегая наше здоровье. Все вместе мы доказали, что наша страна по праву является великой спортивной державой, многое было против нас. Несмотря на то что нас лишили гимна и флага и объявили нейтральными атлетами, мы выступали за Россию, гимн был в наших сердцах. Спасибо, Владимир Владимирович, за эту встречу, сейчас мы готовы к новым победам", - добавил Жданов.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.