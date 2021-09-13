Вице-президент "Металлурга" считает слишком длинной паузу в КХЛ на Олимпийские игры

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пауза в календаре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая выделена для подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пекине, является слишком длинной. Такое мнение журналистам высказал вице-президент магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков.

Перерыв на Олимпийские игры в КХЛ запланирован на период с 24 января по 21 февраля 2022 года.

"Конечно, это очень много, - сказал Ласьков. - Это большой период перед плей-офф, поэтому смотрим, как не потерять форму, подвести команду. Опять же, она [пауза] позволит залечить какие-то травмы, но период все-таки большеват. Мы будем договариваться с другими клубами, чтобы проводить какие-то матчи, чтобы и у них была игровая практика, и у нас".

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартовал 1 сентября. Старт плей-офф запланирован на 4 марта. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.