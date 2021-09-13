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Футбол в России

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

Защитник выступал за российскую национальную команду с 2017 года
Марио Фернандес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную, и, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира - 2018 вошел в историю нашего футбола", - заявил президент РФС Александр Дюков.

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