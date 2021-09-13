Путин: политизированный недопуск российских паралимпийцев на Игры-2016 не сломил их дух

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Недопуск российских паралимпийцев на Игры в 2016 году, который был очевидно политизированным, не сломил боевой дух атлетов и их веру в справедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио.

Он заметил, что для российских спортсменов эти Игры стали по-настоящему долгожданными. "Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире", - подчеркнул глава государства.