Роман Ротенберг: тренерский штаб сборной России по хоккею на Игры определится 10 января

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полный состав тренерского штаба сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине определится 10 января. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. 3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Играх. Однако соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

"Мы сможем ответить на вопрос по тренерскому штабу 10 января, - сказал Ротенберг. - Возможны любые варианты, с Сергеем Гончаром мы общаемся постоянно на протяжении нескольких лет, мы обсуждали его функцию работы в ФХР несколько лет назад, детально обсуждали, что он может нам предложить. Мы находимся в диалоге и с ним, и с другими специалистами. Конечно, мы знаем опыт Гончара, но в то же время смотрим разные варианты, разных тренеров - и иностранных, и российских специалистов, должны работать те, кто могут выиграть".

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"Сейчас, конечно, надо готовить сборную к Олимпиаде. Поэтому исходя из этого будем собирать лучших из лучших на все возможные турниры. На сборы также отправятся только лучшие хоккеисты, которые могут выиграть для России Олимпиаду. Перед Играми планируем провести сбор в самом Пекине, до этого проведем подготовку в России: либо Новогорск, либо ближе к Дальнему Востоку", - отметил Ротенберг.