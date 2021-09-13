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КХЛ не будет делать исключений для "Куньлунь Ред Стар" по дозаявке игроков из-за Олимпиады

Клуб должен успеть дозаявить новых игроков до 27 декабря

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" должен успеть дозаявить новых игроков до 27 декабря, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует делать исключений для команды. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Алексей Морозов.

В нынешнем сезоне "Куньлунь" является базовым клубом для формирования сборной Китая на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Тренерский штаб клуба также работает и в национальной команде. 25 декабря китайская национальная команда отправляется на предолимпийский сбор.

"Мы знаем, что они поедут туда раньше, готовиться, у нас дозаявка закрывается в конце декабря, поэтому у них будет время. Сейчас сложно сказать, кто поедет в сборную, но мы с руководством "Куньлуня" находимся на связи, знаем об этой проблеме. Да, придут новички, другая команда, которой нужно время сыграться, но я думаю, что они найдут хороших игроков, может быть, из Северной Америки, мы будем следить за этой ситуацией", - сказал Морозов.

"Они должны заявить новых игроков до 27 декабря. Правила одинаковые для всех", - добавил президент КХЛ.

Перерыв на Олимпийские игры в КХЛ запланирован на период с 24 января по 21 февраля 2022 года. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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