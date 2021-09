В Госдуме предложили представить к госнаграде теннисиста Медведева

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российского теннисиста Даниила Медведева необходимо представить к госнаграде за победу в финале US Open. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

С третьей попытки. Медведев на US Open выиграл первый турнир Большого шлема в карьере

Ранее Медведев победил серба Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

"Мы всей страной с восхищением смотрели за игрой Даниила Медведева в финале US Open против сильнейшего на данный момент теннисиста планеты - Новака Джоковича, - сказал парламентарий. - Более того, победа Медведева была безоговорочной. Показанные им результат и шикарная игра продемонстрировали высокий уровень российского тенниса, которого давно ждали российские болельщики. Считаю, что, несмотря на неудачу на Олимпийских играх в Токио, своей победой на US Open Медведев заслуживает представления к государственной награде".

"Я направлю соответствующее письмо на имя министра спорта", - добавил Свищев.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал US Open и Australian Open, в прошлом году он дошел до полуфинала US Open, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.