Хоккейный клуб "Металлург" общается с Мозякиным по вопросу его вхождения в тренерский штаб

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство магнитогорского "Металлурга" находится на связи с Сергеем Мозякиным, который в июле завершил карьеру игрока, по поводу его вхождения в тренерский штаб клуба. Об этом журналистам заявил вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

5 июля стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с "Металлургом" истек 30 апреля.

"Мы в общении, можно так сказать. Поймите, когда человек столько лет посвятил спорту и когда приходится принимать такое решение, это нужно переварить. Когда человек просто заканчивает по возрасту, это тяжело, поэтому я думаю, что Сергею просто нужно дать время. Сергей Федоров тоже не сразу тренером стал, хотя в свое время, когда он играл за "Металлург", у него было предложение от клуба, и вот через сколько времени он к этому пришел", - сказал Ласьков.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Мозякин играл с момента ее основания. Хоккеист выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он является лучшим бомбардиром (928 очков), снайпером (419 шайб), ассистентом (509 передач) в истории КХЛ и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России Мозякин становился победителем Олимпийских игр (2018) и чемпионата мира (2008, 2009), также он является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.