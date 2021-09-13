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КХЛ

Есмантович: главный тренер ЦСКА Федоров имеет полный кредит доверия

Федоров возглавил армейцев в середине июля, сменив на посту главного тренера команды Игоря Никитина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров имеет полный кредит доверия со стороны руководства клуба. Об этом журналистам заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

Федоров возглавил ЦСКА в середине июля, сменив на посту главного тренера команды Игоря Никитина.

"Решение [по тренеру] принимает наблюдательный совет, но у Сергея подписан трехлетний контракт, он работает в поте лица. Вижу и понимаю, что ему это нравится, что есть моменты совпадения его игрового опыта и опыта как тренера. Все в порядке, у него полный кредит доверия, он работает спокойно с точки зрения результата", - сказал Есмантович.

ЦСКА одержал четыре победы в пяти играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав восемь очков. В следующем матче ЦСКА 14 сентября дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.

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