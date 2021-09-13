Газзаев: решение Фернандеса о завершении выступлений за сборную России нужно уважать

В понедельник Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России. 30-летний защитник объяснил свое решение тем, что хочет сконцентрироваться на игре за клуб.

"Я думаю, что мы должны уважать решение Фернандеса, потому что он и в национальной сборной выделялся, был одним из ведущих игроков, и в ЦСКА тоже демонстрирует высокий уровень на протяжении всего того времени, когда он играл, - сказал Газзаев. - Особенно помним, когда он себя ярко проявил на чемпионате мира, во всех матчах он был практически одним из лучших. Поэтому, наверное, наступил такой момент, когда он понял, что нужно сконцентрироваться на игре в ЦСКА. Мы его знаем как человека высокопрофессионального, который во всех матчах независимо в сборной или клубе максимально проявлял свое старание и мастерство, конечно, жалко, когда сильные игроки уходят, но это его решение, мы должны уважать его".

"Ослабит ли это сборную России? Заканчивают [выступления за сборную] многие выдающиеся игроки, приходят более молодые. Сейчас есть возможность у тех футболистов, которые играют на позиции Фернандеса, заявить о себе. То, что он был на этой позиции безальтернативным, это очевидно, но будем надеяться. Сейчас есть возможность у других футболистов показывать свое мастерство", - добавил Газзаев.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.