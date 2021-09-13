Черчесов: гол Фернандеса в четвертьфинале ЧМ стал одним из самых важных в истории сборной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гол Марио Фернандеса в ворота хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года стал одним из самых эмоциональных и важных моментов в истории сборной России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник 30-летний Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. В четвертьфинале домашнего чемпионата мира Фернандес забил мяч в ворота команды Хорватии в дополнительное время, сравняв счет. Российские футболисты потерпели поражение в серии пенальти (2:2, 3:4).

"Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу, мы вместе радовались победам, переживали поражения. Думаю, что его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы", - отметил Черчесов.

"Принимая то или иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА", - добавил собеседник ТАСС.

Родившийся в Бразилии Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за национальную команду он провел 33 матча, забив пять голов.