Победительница US Open Радукану поднялась на 127 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 13 сентября. Британская теннисистка Эмма Радукану после победы на US Open поднялась на 23-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

12 сентября 18-летняя Радукану стала победительницей US Open, обыграв в финале представительницу Канады Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). Перед турниром британка занимала 150-ю строчку мирового рейтинга.

Первое и второе место сохранили австралийка Эшли Барти и белоруска Арина Соболенко соответственно. Представительница Чехии Каролина Плишкова поднялась на третью строчку, украинка Элина Свитолина - на четвертую, японка Наоми Осака опустилась с третьего места на пятое. Седьмое место занимает чешка Барбора Крейчикова, на девятое и десятое места поднялись испанка Гарбинье Мугуруса и чешка Петра Квитова соответственно.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку и занимает в рейтинге 14-е место.

До победы на US Open 2021 года Радукану не выигрывала турниры под эгидой WTA, на US Open она выступала впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга. Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию, также она стала первой представительницей Великобритании с 1977 года, победившей на турнире Большого шлема, тогда Уимблдон выиграла Вирджиния Уэйд. По ходу US Open Радукану не проиграла ни одного сета.

