Василий Конов стал генеральным директором агентства спортивной информации "Матч+"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий Конов стал генеральным директором нового спортивного информационного агентства "Матч+". Об этом сообщается на официальном сайте телеканала "Матч ТВ".
Проект создан "Газпром-медиа" на базе "Матч ТВ". Главным редактором агентства будет Евгений Слюсаренко, который ранее занимал должность главного редактора портала "Чемпионат".
"Мы рады, что нам удалось привлечь к работе над новым проектом - агентством "Матч+" - опытных и зарекомендовавших себя специалистов. И Василий, и Евгений полностью знают специфику работы спортивного агентства, имеют опыт запуска больших продуктов с нуля", - сказал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.