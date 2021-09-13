Китай отказался от проведения Турнира четырех континентов по фигурному катанию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Турнир четырех континентов по фигурному катанию в 2022 году не состоится в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти с 17 по 22 января в Тяньцзине. Китайская федерация фигурного катания и оргкомитет приняли данное решение из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

1 октября совет ISU рассмотрит заявки стран, которые выразят желание провести турнир вместо Китая.

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года, в нем принимают участие спортсмены из Америки, Африки, Азии и Австралии. В 2020 году Турнир четырех континентов прошел в Сеуле, в 2021 году он был запланирован в австралийском Сиднее, но впоследствии отменен из-за пандемии.